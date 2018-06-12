丁侯攜手雙贏 合體時機待喬

2018-06-12

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕年底選戰逼近，雙北市長參選人都希望能連線攜手創造雙贏局勢，國民黨台北市長參選人丁守中前天透露，將於八月與新北市長參選人侯友宜提出共同政見；侯友宜昨出席土城區活動時表示，在交通、環保、治安、治水方面，雙北都可以談。不過，丁、侯兩人何時合體造勢，至今仍沒下文。

兩人遲遲沒有互動 引發外界聯想

侯友宜辦公室主任謝政達表示，雙北是共同生活圈，議題合作，要先談好，否則空泛見面，現在的民眾不會買單；至於是不是預定八月見面，謝政達表示，目前還沒有談。

侯友宜宣布參選後，頻頻為參選的新人站台打氣，日前還跨縣市到高雄與國民黨高雄市長參選人韓國瑜碰頭，反倒是與一河之隔的台北市長參選人丁守中，遲遲沒有互動，引發外界聯想。

上月廿六日，國民黨基隆市長參選人謝立功規劃在基隆辦反深澳電廠造勢，預計當天和國民黨北北基宜縣市長參選人丁守中、侯友宜、林姿妙合體同台，豈料，臨時取消會師活動，最後只剩謝一人唱獨角戲。

丁守中當時受訪表示，當天自己並非參加基隆的活動，而是在中央黨部的這場，整個活動是連貫的，當時丁受訪表示，「年輕人辦活動中間沒聯繫好，要給更多鼓勵啦！」

對於侯、丁一直未合體造勢，丁守中前天表示，他和侯友宜過去就有很深的交情，「我們這方面沒有問題。」

侯友宜辦公室發言人賴冠群也說，雙北合作已行之有年，在交通、環境、文化等層面的交流甚深，團隊日前已由辦公室主任謝政達代表，與丁守中團隊就未來雙北的共同政策交換意見，共同為選戰打拚。