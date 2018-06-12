姚下週六晚會 邀蘇同台造勢

2018-06-12

〔記者楊淳卉、周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智將於六月廿三日舉辦大型造勢活動，為營造「雙北」聯手出擊的聲勢，姚文智尋求與新北市長參選人蘇貞昌同台造勢。姚文智昨找蘇系立委蘇巧慧、張宏陸溝通，希望兩團隊約時間，針對「六二三」等後續造勢活動及雙北政策討論。

姚文智受訪表示，雙北本就密不可分，會互相支援，「姚蘇」是否要在六二三同台，或安排其他時間，雙方還要細部研商，但不排除這個可能性。

盼當成選前一個月的場子來辦

姚文智六二三造勢活動已確定總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德等黨內大咖出席，若「姚蘇」屆時能合體造勢，將會是民進黨完成雙北市長提名後最盛大的造勢活動。此外，民進黨七月十五日全代會也安排黨內各縣市長被提名人聯合造勢。

姚文智表示，台北市是否禮讓柯文哲，民進黨之前討論了非常久，因此希望快速集結整隊，在「把最後一個月的場子拿來這個月辦」的策略下，發動六二三造勢活動。

姚文智說，昨向蘇巧慧、張宏陸表達，盼安排時間研商雙北合作，也提及六二三活動。至於是否當天雙北就要聯合造勢，或安排其他時間，雙方團隊要詳細溝通，就算六二三沒合體，七月十五日各縣市長參選人也會在一起。他強調，六二三會有民進黨主席蔡英文所說「全黨傾巢而出」的整裝態勢。

張宏陸受訪表示，關於六二三造勢，他要將訊息帶回去，之後雙方一起討論。

姚文智昨出席活動時表示，目前競選團隊、總部運作進度，及與新北合作進程，本週會一波波公佈。未來必然會和新北合作，不論在選舉造勢或政策上都會密切來往，很多人員也是互相交流。

此外，姚文智找北市立委吳思瑤主持造勢活動。吳表示，姚只要給她任務，不一定要是什麼職務。