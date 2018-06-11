金門海龍蛙兵操演 登陸滲透殲敵

2018-06-11

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習剛結束，但軍方戰備演練一刻不得休息，為驗證外島地區特攻作戰及火砲機動轉移能力，金防部兩棲營及砲兵營分別進行特攻突擊作戰操演以及火砲機動轉移演練，充分展現戰備訓練成果。

金防部所屬兩棲營於六七據點實施特攻突擊作戰操演，由兩棲營海龍蛙兵執行海上陸上滲透到敵方據點，並在與敵軍交火下安全撤離等各項狀況演練。

兩棲營偵一連上尉連長朱程楠說，本次訓練配合駐地訓練成效驗收，結合狀況想定執行任務，過程區分海上滲透、陸上滲透、突擊破壞、撤離接轉四個階段，磨練部隊水域滲透、小部隊作戰戰術與指揮，以及特種爆破等核心職能，以驗證官兵特種作戰之能力。

砲兵機動轉移 火力支援前線

另為強化砲兵部隊訓練成效，金防部砲兵營也實施「火砲陣地轉移佔領戰鬥教練」，要在十九分鐘內完成火砲機動轉移及射擊準備，驗證平日武器裝備維護實效與外島部隊防衛作戰能力。演練主要以四門一○五公厘牽引榴彈砲在三．五噸載重車牽引下機動進入陣地，採二線前後配置方式放列定位，砲兵營官兵依陣地佔領程序、步驟、要領實施，展現純熟的默契與操作流暢度。

砲兵營營長程家駒中校表示，在野戰砲兵戰術運用中，砲兵部隊藉連續的偵察，選擇與佔領陣地，不斷地變換射擊位置，持續支援火力，以旺盛強大火力支援第一線部隊，達成作戰任務目的。