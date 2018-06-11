立委踢爆 救國團偷成立6公司營利

2018-06-11

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕民進黨立委踢爆救國團當年出資成立中國青年旅行社等六家公司，未依「中國青年救國團組織章程」規定，先報請內政部核定便偷偷成立，掛在總團部下「以公益之名、行營利之實」，六家公司資本額高達一．三億餘元，救國團違反自家章程規定。對此，救國團表示，並未投資相關事業，符合章程規定。

不過，內政部合作及人民團體司籌備處表示，救國團六家公司確未依自家章程，成立公司從未報請內政部核定，至於是否違反「人民團體法」第五十八條「有違反法令、章程或妨害公益情事者…」規定，尚待調查，不過公益社會團體基本上不能經營投資事業。

6家公司資本額 高達1.3億餘元

根據「中國青年救國團組織章程」規定，「本團為依法設立，非以營利為目的之公益社會團體」、「本團經費之運用，合於下列之規定，經主管機關核定者，得投資相關事業」。

據調查，中國青年旅行社有限公司在一九九三年八月核准成立，資本額六千八百萬元，法人代表為救國團，底下設置六家分公司；嚕啦啦旅行社公司成立於二○○五年，資本額一千五百萬元，法人代表為中國青年旅行社公司。

成立於一九九四年的張老師文化事業公司，資本額四千二百萬元，董事長為救國團榮譽召集人李鍾桂；中國青年留遊學顧問公司二○○一年成立，資本額一百萬元，公司則位於救國團館前終身學習中心大樓。

二○○六年核准成立的幼獅運動休閒管理公司、團隊鏈企業管理顧問公司，資本額分別為三百六十九萬元、五百萬元，公司董事皆為救國團主任葛永光。

民進黨立委李俊俋質疑，救國團在一九八九年登記為社團法人後，分別出資設立六家公司，這幾家救國團轉投資事業，是掛在救國團「公益社會團體」名下，在各縣市開旅行社、包委託承攬案賺錢，還能以公益性質享免稅資格，加上各大青年活動中心，形成「事業版圖」龐大非法巨獸，內政部應加以整頓。

救國團：未投資事業 符合章程

救國團則回應，並未投資相關事業，符合章程規定；有關中國青年旅行社公司、張老師文化公司之股份是救國團受捐贈而得，並非章程第廿一條所定義之轉投資事業；至於嚕啦啦旅行社公司、中國青年留遊學顧問公司則由中國青年旅行社公司盈餘轉增資。另幼獅運動休閒管理公司、團隊鏈企業管理顧問公司等並非救國團所投資。