跟隨連戰18年 丁遠超「被辭職」

2018-06-11

〔記者林良昇／台北報導〕前副總統連戰辦公室主任丁遠超六月四日被連戰要求離開，而連是以「丁要養病為由」要丁走人；丁遠超昨受訪表示，有人爆料他憑藉連戰的名義去做什麼事情牟利，他只是「小秘書」，當然可以離開，但對於不實指控必須澄清，如果他有做惡劣違法的事情，早就被幹掉了，不會跟了連戰長達十八年。

被爆假藉連戰名義牟利

丁：若做違法事 早就被幹掉了

丁遠超曾任記者，當過總統府發言人、總統府公共事務室副主任，與前總統李登輝、連戰都長期共事過，任連戰辦公室主任迄今超過十八年，也擔任兩岸和平發展基金會副執行長。據了解，連戰對外的窗口改由前立委郭素春負責，郭目前在海外，不知連戰方面回應。

丁遠超昨受訪表示，連戰確實要求他離開，但目前程序還未辦妥。他表示，他五月廿九日動了小手術，六月二日出院，四日進到辦公室，連戰就關心他的身體健康，要他好好保重身體，不要工作了。

丁遠超說，他當時謝謝連戰的關心，並告知連，假如他的身體恢復正常後，還是可以工作。他也詢問連戰是什麼因素要他不要工作？後來才知道背後有人爆料，指他憑藉連戰的名義去做什麼事情牟利。

丁遠超說，他有問過連戰是誰講的，但連並沒說。丁表示，負面的東西要查證，他不是不可以離開，但不要有誤會，不希望感到遺憾。

丁遠超表示，當連的家族、孩子有被外界批評時，他總是站出來澄清，強調批評要有依據，求的是是非、公道，「今天不是我一定要工作，但不要誤解我」，他追隨連戰十八年，如果他有做惡劣、違法的事情，「早就被人家幹掉了」。