國民黨中央助講團 天王排排站

2018-06-11

〔記者林良昇／台北報導〕年底大選逐漸加溫，因應縣市長選戰，為發揮媒體、天王效應，國民黨規劃仿照以往選戰，成立中央輔選助講團，藍營天王將全數納入，提供「菜單」給各縣市黨部、參選人；對於大型造勢，國民黨組發會主委李哲華說，選舉節奏是由下往上，由小而大，時間還早。

缺糧草 暫不辦大型活動

李哲華昨天指出，目前各縣市還是以舉辦基層米粉會、茶湯會為主，從基層凝聚、扎根開始，擴大爭取中間游離選票，先把地基打穩，畢竟離投票日還有五個多月，國民黨沒有黨產，資源缺乏，不可能現在就舉辦大型造勢，言之過早。

李哲華也酸民進黨台北市長參選人姚文智，指為何姚要在六月廿三日舉行首場造勢晚會？就是因為聲勢落後，擔心被邊緣化，怕被棄保，要趕快把「機頭」拉起來，不然就順著風飛上去就好，像國民黨台北市長參選人丁守中每天跑行程，媒體能見度有，每天都闡述城市願景，和姚操作手法不一樣。

對於大型造勢規劃，李哲華則表示，中央輔選助講團名單還在整理中，包括文傳會、組發會、革命實踐研究院等都會提供名單，將提供給各黨部、參選人，文傳會也會規劃助講團成軍日期，在八月廿七日正式登記，競選總部陸續成立後，才會陸續有大型造勢。

李哲華指出，各參選人其實都有自己去找天王助選，未來黨中央也會盡協調功能，分配天王去助選的地區，例如黨主席吳敦義可能在中部有影響力，就跑中部場，配合選區特性，才有相乘相加的效果。

提供「菜單」給參選人

國民黨桃園市長參選人陳學聖則說， 對選舉有加分的他都會邀請，包含前總統馬英九、前黨主席洪秀柱、朱立倫、連戰、副主席郝龍斌，他都親自拜訪過，天王下鄉助選對選舉會有利，每一塊拼圖都不能忽略。

另有中南部縣市長參選人表示，還沒想到要找天王助陣，因為所處的地方比較少有這樣的慣例，但有適合的議題，也不排斥邀請。