菊姐超人氣 全台走透透

2018-06-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選戰被視為民進黨重返執政後的期中考，民進黨定調新北市長參選人蘇貞昌為全國選戰領頭羊，然而民進黨在雙北打得艱困，黨內對於「母雞帶小雞」全國輔選的期待，也投向擁有超高人氣的總統府秘書長陳菊，陳菊未來可望全國跑透透輔選，成為民進黨最佳助選員。黨中央也排定七月十五日全代會舉行各縣市長參選人首次聯合造勢。

雙北苦戰 陳菊扛輔選重擔

兼任民進黨主席的蔡英文總統上週提醒黨內，年底大選是一場艱困挑戰，每個選區都是激戰區，不容民進黨過度樂觀。面對激戰化的選情，民進黨也上緊發條，要強化輔選與助選能量；其中，陳菊在黨內輩份重、人氣高，在民進黨雙北市長選戰尤其關鍵。

黨內人士表示，民進黨在桃園、新竹及中南部縣市長參選人還能以區域來聯合造勢、互相拉抬，但民進黨在雙北面臨苦戰，參選人自顧不暇，陳菊對選戰來說，自然成為極為重要的人物。

蘇貞昌獲提名參選新北市長後，即邀請陳菊擔任其競選總部主委；民進黨台北市長參選人姚文智策劃六月廿三日舉辦大型造勢，陳菊以及行政院長賴清德也是姚努力邀請站台的黨內大咖。

其他縣市參選人也期待陳菊到地方站台，拉抬氣勢。民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀在五月底蔡總統宴請黨籍立委時，當場力邀陳菊到宜蘭站台。至於民進黨艱困選區南投縣，南投縣黨部執行長曾琮愷昨受訪說，希望未來安排陳菊和賴清德等中央層級的大咖到南投輔選做突破，也希望蔡總統能再來南投輔選，畢竟南投是國民黨主席吳敦義的故鄉，對民進黨來說很關鍵。

715全代會 首場聯合造勢

此外，七月十五日民進黨全國黨代表大會安排各縣市長參選人首次聯合造勢。據了解，民進黨原安排四月廿五日正式提名蘇貞昌為新北市長參選人時，順勢邀請各縣市長參選人於中央黨部合體造勢，但因當時新北黨內整合工作尚在進行，最後延期至全代會舉行。