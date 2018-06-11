丁侯連線 八月共推政見

2018-06-11

〔記者鍾泓良、賴筱桐／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天帶著雙北議員參選人一同造勢，但未見新北市長參選人侯友宜。外界關注兩位市長參選人何時會合體？丁守中說，目前大家各自跑基層，不過智庫都有在幫雙方一起準備共同政見，預計八月就會推出，到時包括北北基宜，甚至是六都共同政見，都會提出來。

外界質疑，新北市明明就在附近，但新北市長參選人侯友宜卻先與國民黨高雄市長參選人韓國瑜碰頭，被懷疑雙北互動是否有狀況？丁守中澄清，他和侯友宜過去就有很深的交情，過去他在立委任內推動社區安全聯防安全Ｅ化系統，立委選舉時，侯友宜還幫他做廣告，「我們這方面沒有問題。」

針對雙北合作議題，侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜競選團隊日前已由辦公室主任謝政達代表，與丁守中團隊就未來雙北可能的共同政策交換意見。

賴冠群表示，雙北合作已行之有年，兩個城市在交通、環境、文化等層面的交流甚深，未來將會在既有的基礎上延續雙北合作。此外，軌道建設以及防制空氣污染議題，雙北也必須攜手合作、共同打拚。

丁與雙北議員參選人騎單車

丁守中昨與北市港湖議員參選人李明賢、大安文山議員參選人李柏毅、士林北投議員參選人張斯綱，以及新北市議員參選人葉元之，一同騎腳踏車到內湖復育園區發表清除垃圾山等政見，一起喊出口號「齊心協力，雙北大勝利」。