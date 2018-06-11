姚蘇聯手 並肩開疆闢土

2018-06-11

〔記者周彥妤、邱書昱、陳心瑜、沈佩瑤／綜合報導〕年底百里侯選舉，台北市與新北市被視為重點戰區，民進黨台北市長參選人姚文智昨表示，他與民進黨新北市長參選人蘇貞昌共同當選後，「雙北」各項政策就可聯合推出。蘇貞昌昨也表示，民進黨在雙北會互相拉抬，他與姚文智會有各方面的合作，有具體結果再對外說明。

姚文智昨上午出席台北市苗栗同鄉會會員大會，對於「雙北」合作議題，他受訪表示，雙北本來就應合作無間，但這幾年大家才看出問題，未來與蘇貞昌共同當選後，雙北各項政策都可聯合推出，未來會逐項向雙北市民公開。

姚：不一樣的城市運動

對於競選團隊何時成形，姚文智指出，他對這場選舉的定義是「台北應該掀起一個新的、關鍵性的城市運動」，因此不但黨內菁英要歸隊團結進駐，黨外很多有創意、活力的各種人才都要網羅；盼未來這場城市運動，是不一樣的選戰，有更多人才加入，他正在緊鑼密鼓籌備中，預計下週起陸續公布。

姚文智也說，七月十五日黨內全國縣市長參選人將聯合造勢；六月廿三日的北市大型造勢晚會亦同步籌備中，總統府秘書長陳菊百忙中調整行程，當天會出席擔綱壓軸演講。

柯營：不拒絕其他陣營邀請

對於年底縣市長選戰，國、民兩黨都喊出雙北聯合作戰，而台北市長柯文哲，在失去民進黨奧援後，如今連競選總幹事人選都沒有下文。有知情人士指出，對柯來說，在與民進黨分手後，正可以貫徹他口中的「施政不分藍綠」，雖然目前沒有要主動製造雙北聯合作戰的規劃，但也不會拒絕其他陣營邀請。