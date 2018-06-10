台北市長選戰》姚偕議員發肉粽 馬丁合體造勢

2018-06-10

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智陸續與各區黨籍市議員共同造勢，昨早與議員洪健益同台出席端午活動，在四獸山登山步道「發肉粽打招呼」。媒體問及是否發揮「母雞帶小雞」功效？姚回應，比較像是大家相互牽成「肉粽串」，聯合競選，共同努力。

姚文智也透露，六月廿三日第一場大型造勢晚會，黨內「大家想得到的人」都會邀請，總統府秘書長陳菊前晚已答應出席。姚說，晚會邀請綠營議員、立委、全黨人士造勢，希望把團結氣勢創造出來，他最近都在處理競選總部籌設的事宜。

對於國民黨市長參選人丁守中找張善政擔任競選總部主委，姚文智說，張在丁宣布參選時就站在一起了，看起來就是立委蔣萬安不願意擔任總幹事。

對於新勇哥物語提到「競選漫漫長夜會過去」，姚文智認為，聽起來跟民進黨秘書長洪耀福引用邱吉爾的話有異曲同工之妙，黑暗時刻或漫漫長夜都會過去，會撥雲見日、柳暗花明。

國民黨昨天則在前總統馬英九住家附近的景華公園舉辦黨員慶生會，台北市長參選人丁守中及馬於台上合體，丁致詞完畢，馬拿回麥克風說，「以上是守中堂中藥鋪公益廣告，敬請參考」，以冷笑話做結尾。

馬英九致詞時指丁排除萬難，獲得大家支持，相信一定可以馬到成功。他還說，認識丁不只卅年，非常清楚丁的底細，負責、能做事。

丁守中則分享過去立法院十六位超過一百歲的「老委員」養生之道，讓台下婦人頻點頭。丁又批評台北市長柯文哲砍敬老金，沒有最起碼的尊重。丁接著說，前市長馬英九、郝龍斌規劃捷運環狀線，柯都不做，難怪文山區交通堵塞。馬聽完意猶未盡，又拿回麥克風說，「以上是守中堂中藥鋪公益廣告，敬請參考」。

馬英九受訪時談及目前香蕉滯銷，指前總統陳水扁執政時香蕉過剩，國民黨曾有管道可安排，將香蕉賣去中國，現在沒有了很可惜。