竹縣長選戰 國民黨將徵召楊文科

2018-06-10

〔記者施曉光、郭安家／台北報導〕國民黨新竹縣長選舉提名方式爭議未解，但據了解，國民黨主席吳敦義不採全民調的意志堅定，加上基層要求徵召一位能與五合一參選人融合的「母雞」聲浪極大，為鞏固新竹縣整體盤勢，國民黨將快刀斬亂麻，徵召新竹縣副縣長楊文科出馬。

「只有楊能團結竹縣」

可望13日中常會通過

據指出，經評估各種組合後，對國民黨傷害最小，且能團結新竹縣盤勢的人選就只有楊文科，既可兼顧客家族群、竹科票源，可能引發的衝突最小，又不會導致地方分裂，因此可望於十三日召開中央提名協調小組決定，並送當天下午中常會正式通過徵召。

林為洲未來動向

國民黨已做最壞打算

對國民黨中央而言，這是無法面面俱到的情況下，權衡輕重所做的選擇，雖然曾揚言不排除脫黨參選的立委林為洲最近轉趨低調，但國民黨已做最壞打算，包括評估萬一林脫黨所能帶走的藍營票源，認為受影響最大的應是民進黨鄭朝方，若林願留在黨內，連任兩年後的立委，則是最好的情況。

據悉，協調過程中，林為洲曾私下撂話，如果黨中央不快決定，就要脫黨參選。黨中央希望林既然要坐轎，就應努力排除反對聲音，其中反對力道最大的還是林的昔日同學、副議長陳見賢，如果林能克服，黨中央樂觀其成，如果克服不了，又要脫黨參選，那就是林的政治選擇。

對於前總統馬英九要求「按照原有制度走」，黨內人士解釋，新竹縣始終止於縣市長提名特別辦法第四條所定的協調階段，未進入初選，且只有兩人同意指定民調公司，即表示參選人對全民調是沒有共識的，「一切仍照制度走」。

馬英九昨出席國民黨舉辦的黨員慶生會，受訪時談及香蕉滯銷議題，但當媒體追問是否與吳敦義在新竹縣長提名意見不同時，馬回說︰「嗯，我們還是談香蕉吧！」接著立刻離去。