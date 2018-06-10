美議員出手 力鞏台宏邦誼

2018-06-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕擔心中國挖台灣邦交國引起骨牌效應，古巴裔的眾院外交委員會榮譽主席蘿絲蕾婷娜表示，她剛與宏都拉斯總統耶南德茲見面，會談時提醒他不要為金錢而相信北京的虛假承諾。蘿絲蕾婷娜並稱中國為空有承諾的「蜜糖老爹」（sugar daddy）。

晤宏國總統 蘿絲蕾婷娜：中國是蜜糖老爹

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天在國會舉行中國在拉美影響力的座談會。最近才訪台並與蔡英文總統會晤的蘿絲蕾婷娜說，她得知中國企圖拉攏宏都拉斯，但她相信宏都拉斯不會棄台灣而去。

宏國總統：中國確實想拉攏 做出許多承諾

蘿絲蕾婷娜指出，耶南德茲告訴她，宏都拉斯的問題是貧窮，他要從各方尋求財政支援，不過他也清楚美國和台灣是盟友。蘿絲蕾婷娜說，耶南德茲要求美國幫忙，而美國的援助確實重要。

耶南德茲還說，中國確實想拉攏宏國，也做出許多承諾。蘿絲蕾婷娜告訴耶南德茲，中國以往也在拉美及非洲撒錢，但很多承諾沒有實踐，她想耶南德茲會留下來的。

蘿絲蕾婷娜表示，她非常擔心中國對全球經濟的影響愈來愈大，尤其在拉美與非洲，因此總在與外國官員會談時強調，與台灣維持關係符合他們最佳利益。

蘿絲蕾婷娜強調，中國不遵守遊戲規則，願意賄賂官員，台灣很難在金錢方面與之抗衡，但台灣有一個很好的故事可以說，有些價值不是用金錢可以換得的。她並說，中國的長期戰略是在西半球削弱美國的民主與影響力，建立有利於中國專制體制的新世界秩序，中國每奪走一個台灣邦交國，美國的影響力就會減弱。

蘿絲蕾婷娜主張，不管是經由簽署貿易協定，還是對台軍售，美國需要與台灣站在一起，深化美台夥伴關係至關重要。