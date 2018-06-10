AIT新處長 內定酈英傑

2018-06-10

職業外交官出身 與台灣朝野關係良好

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕據了解，前美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事副處長酈英傑（Brent Christensen）內定接替梅健華出任ＡＩＴ台北辦事處處長，蔡英文政府已同意酈英傑的任命，並循外交管道告知美方。

週二辦新館落成典禮 梅健華今夏返美

職業外交官出身的酈英傑曾在馬英九政府任內駐台，與台灣朝野關係良好，若無意外，他將成為ＡＩＴ遷入內湖新館的首位處長。消息人士表示，華府對於梅健華的繼任人選應是政治任命還是職業外交官一直有辯論，包括前眾議員邵建隆都曾是考慮對象，但外交圈相信，根據以往經驗，最重要的還是新處長對強化美台關係有熱情、有創意。

台北ＡＩＴ新館的落成典禮將於十二日舉行，梅健華大功告成後，將於今夏返美，梅健華為了新館落成，還入境隨俗地請教台灣風水師選了良辰吉時。

議員聯名致函川普 促派閣員出席典禮

美國將派主管教育與文化的助卿羅伊斯出席落成典禮，了解內情人士指出，在川普總統與北韓領導人金正恩舉行峰會前夕，白宮對於台灣政策趨於謹慎，羅伊斯能否成行，最終還要川普本人同意。不過美國參議員盧比歐、柯寧、參院台灣連線共同主席殷霍夫，以及參院外委會亞太小組主席賈德納八日聯名致函川普，敦促他派閣員出席ＡＩＴ新館落成典禮。

酈英傑於二○一二年八月至二○一五年八月擔任ＡＩＴ台北辦事處副處長，並在前任處長司徒文卸任、接任處長馬啟思就任前，暫代處長一職。酈英傑從二○一五年八月至二○一七年六月在夏威夷的Daniel K. Inouye安全研究亞太中心擔任外交政策顧問，目前負責國務院資深官員的生涯規劃與發展。

酈英傑為資深外交官，國務院曾多次頒獎肯定他的傑出表現。根據國務院資料，在接任ＡＩＴ副處長之前，酈英傑曾自二○一○年九月起擔任國務院台灣協調處處長。在此之前，他也曾在美國駐北京大使館擔任負責環境、科技和衛生事務的參贊，並曾以美國政治學會國會研究員的身分，擔任參議員奧林匹亞．斯諾的幕僚。其他的海外派駐經驗，還包括了南非、香港。

在加入美國外交行列之前，酈英傑曾在美國空軍擔任上尉軍醫。酈英傑於奧勒岡衛生科學大學取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學碩士學位及楊百翰大學中文學士學位。