焦點評論》最幸運的人

2018-06-09

記者鄒景雯／特稿

國民黨的台北市長提名人丁守中，應該是這次選舉最「幸運」的人，無人可以否認，「綠白分手」是一個影響選情的重要分水嶺。在此之前，被黨中央看好的蔣萬安，甚至婉拒出戰；在此之後，國民黨是否坐收漁利這一題，顯然已經排上了現任市長柯文哲防敗的精算首頁。而這一切，都非出於自己使了什麼力，因此說丁守中「好運」，殆無疑義。

當與勝選的距離為之縮短之際，大家看待丁守中的競選言行，標準也會格外慎重，必須要以準市長的條件來要求他。「中華民國要止跌回升」，何以跟國民黨必須贏回首都有關係？如果丁守中的邏輯是贏了二○一八，才有二○二○，這就是非常典型的守舊戰法，恐怕會讓不少首善之區的市民定位「丁守中」這個品牌終究是背負著傳統的包袱，遠大於創新的潛力，若此，無疑搬石頭砸腳，限縮其向外拓票的力度，辜負了憑空而來的運道。

為什麼說這是一個笨方法？丁守中的團隊看來還停留在「藍大於綠」的過時思維中，在號召基本盤。他們忘了四年前柯文哲之所以異軍突起，也疏忽了兩年前蔡英文趁勝追擊的順利，原因不就出在台北市民與台灣國民對國民黨六年或八年執政的惡感嗎？這中間，一個是世代矛盾，一個是傾中問題，至今仍然記憶猶新，而這些都是國民黨的罩門，在三角堵的選局下，要爭取選票極大化的人，如果夠聰明，絕對不會刻意在這些方面跟自己過不去。

講到世代差異，看到伏地挺身的看板掛在台北街頭，這不正是六十四歲的丁守中想模糊化的？談到統獨爭議，例如指責民進黨拚台獨，這又與台北市政何干，豈不是犯了與柯文哲類似的錯誤？東扣西減下來，丁守中團隊的基本算術能力相當不好。

「中華民國要止跌回升，台灣要振衰起敝」，基本上不是這次選舉應該連結的主軸，首先是時間不對，這若是二○二二的選舉，尚有道理，現在蔡英文才執政兩年，國民黨認為她幹得再爛，就算能壓過馬英九的貽害，難道國民黨接棒者已經準備好了？莫怪張善政要參與輔選的消息一出，外界立刻在吳敦義、朱立倫可能微妙反應上聯想，確實是挑到了極敏感的神經。

其次是估票不對，這次「綠白分手」的過程，盛傳本土的台北市民中有一派寧願給丁守中當選，也要棄柯而去，而丁守中一再直指姚文智不是強棒、民進黨在放水，就表示他懷疑姚讓綠營悉數歸隊的能耐，則戰略上不是該想辦法在市政層次接收這些可能的游離票嗎？怎麼現在就掀起中央大戰？

天上掉下來的禮物，也要會接才行，首都一役，將是開新局者的天下。