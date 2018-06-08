中國口音人士冒我外館 詐騙全美

2018-06-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕「操中國口音人士」與「機器錄音」冒充我外館名義，大規模詐騙全美僑胞，紐約辦事處一晚就接到三百通回撥電話。外交部昨表示，自五月開始，我駐美國外館密集出現名義遭冒用的詐騙案例，「範圍幾乎涵蓋全美」，我方已經通報美國警政單位，盼美方積極調查此犯罪行為。

組織性大規模犯罪

外交部發言人李憲章昨在外交部新聞說明會上表示，我駐美代表處及辦事處，最近幾個月陸續出現名義遭冒用詐騙案例，尤其五月相當密集，規模幾乎涵蓋美國國土，包括華盛頓、紐約、波士頓、邁阿密、西雅圖、洛杉磯、檀香山、亞特蘭大、芝加哥、舊金山等外館都接獲通報。

行騙手法例如將來電顯示號碼修改為辦事處緊急聯絡電話，以「機器錄音」撥給僑胞或外籍人士，要求通知民眾取件、繳費、要求匯款或告知民眾遭通緝或限制出境，但一回撥就會撥打到我辦事處，「紐約辦事處一晚就接到三百通」。或由「操中國口音的人士」，冒用代表處、辦事處名義打給僑胞，要求提供個資；如果詢問詳情，對方口氣甚至相當嚴厲，使僑胞受到驚嚇。

我通報美方查指使

李憲章指出目前已經出現錢財遭騙的案例，我方盤整比對之後，認為這是有組織性的大規模詐騙犯罪。我方已經通報美國警政單位，希望美方積極調查，協助遏止，並揪出幕後指使者。