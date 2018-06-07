意見常相左 國民黨青壯派與黨中央早互看不順眼

2018-06-07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內再引發世代之爭，青壯派立委江啟臣爭取立院黨團總召，據了解，黨中央力挺資深立委費鴻泰，形同「擋江」﹔同屬青壯派的立委林為洲則在新竹縣長提名遭中常會撤銷全民調規定，等於「卡林」，這也被外界解讀是黨中央介入，力阻青壯派上位。

據了解，江啟臣結合王惠美、李彥秀、蔣萬安、馬文君、許淑華、楊鎮浯、顏寬恒、林為洲、許毓仁等十名青壯派立委組成「透明新連線」，被視為「青壯派」的次團體，青壯派強調改革、論述，與資深派、黨中央大老意見不一致，在議案上多有摩擦。

本屆立院歷經勞基法「一例一休」修法、促轉條例、公教年改、軍人年改、同性婚姻等戰場，國民黨內青壯派與資深派對於法案的內容、抗爭尺度拿捏上，意見經常不一致。黨團人士說，黨中央美其名尊重黨團自主，對於議案的見解仍偏向保守，試圖影響，和青壯派互看不順眼。

黨中央與黨團的扞格由來已久，據轉述，黨務高層曾因立委助理在臉書上的發文，一度槓上「小助理」，這位高層參與黨團大會時，還會禁止立委助理與會，在黨團內部引發不少議論。

青壯派質疑黨中央「擋江卡林」

黨中央與黨團、資深派與青壯派之爭檯面化，江啟臣表態有意角逐黨團總召，面臨費鴻泰競爭，但黨內高層卻明、暗「擋江」，除透過資深立委說服江，還透過關係人士致電不分區立委，明示投給費，形同屬意資深派的費鴻泰，而非青壯派的江啟臣。

即將接任國民黨團書記長的現任首席副書記長曾銘宗則說，立院下會期有很多立委要打選戰，較難動員，黨團人數少，戰力會比較缺乏，有人願意承擔是好事情，不覺得黨中央有在卡誰，「沒有聽說」。

曾為黨團書記長的林為洲也面臨黨中央在縣市長提名上「卡林」，推翻初選制度；而江、林都是「透明新連線」成員，黨中央近期「擋江卡林」的介入，也讓黨內青壯派質疑黨中央蓄意阻擋，想完全掌控黨團動向。

不過，黨內也有人分析，同樣是新連線的王惠美、楊鎮浯都獲縣市長提名，沒有攔阻青壯派的問題。

林為洲昨表示，建立制度對國民黨非常重要，否則大家都要找大老來當後盾，對國民黨的改革十分不利，希望黨中央聽取輿論的聲音，回歸制度。