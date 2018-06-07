柯與賴、姚只握手沒互動

2018-06-07

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲分手後，柯文哲昨首度與行政院長賴清德、民進黨台北市長參選人姚文智同台，柯與賴、姚只握手，無交談互動。

賴清德、柯文哲及姚文智三人昨同台出席INNOVEX 2018開幕式，柯率先抵達，隨後到場的姚上前握手致意，兩人在賴清德抵達前，中間隔著人牆，並無交談。賴抵達後，也只與柯、姚短暫握手，一行人隨即進入會場，但現場媒體、工作人員眾多，柯一度被擠到人群後方。

會場內，三人座位中間都坐有其他與會人士，剪綵時中間也隔了不少來賓，全程零互動。開幕後，賴揆前往會場參觀，姚文智全程陪同，柯文哲則因另有行程，先行離開。

姚文智受訪談到，這次活動是中央、地方合作，與柯同台不會尷尬，也很自然，「坦白講，也沒想過這事情」，選舉競爭是一回事，產業發展及北市進步，是大家共同追求的目標；他說，和賴院長參觀會場時，有談到北市未來，包括推動智慧人才及高科技產業等，雙方看法一致，但對選戰內容沒多談。

姚文智日前以「丞相起風」指自己選舉情勢將漸入佳境。賴清德離開會場時，被媒體問到「是否感覺起風了」，微笑並未多談；姚說，賴有表示外面很熱，的確有風，也告訴他繼續加油。

柯文哲對於與賴、姚同台出席活動被擠到後頭，表示是因媒體宛如鯊魚蜂擁而上，他不想和人家擠，如果想與賴聊天，去行政院就好，不用在這邊聊。