姚將邀賴、菊合體造勢

2018-06-07

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨表示，將在廿三日舉辦造勢活動，邀請行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等黨內大咖出席，這次總動員，將讓民進黨在北市的基本盤回流，破除「打假球」、「棄保」等謠言。

姚文智接受廣播節目主持人鄭弘儀專訪表示，民進黨提名定調晚，加上過程有心人放話不斷，「話術很多」；他強調，針對特定媒體的民調數字，○或十％以下完全不用理會，如果是十％以上的，再加上十％會比較貼近事實。

至於對手問題，姚認為最大對手還是現任市長柯文哲，而國民黨台北市長參選人丁守中的民調太低，「代表國民黨基本盤和丁個人都扶不太起來」，即使是四年前連勝文也沒那麼低。

有關選戰人事布局，姚文智說，目前仍待接洽，心中首選總幹事人選仍是姚立明，但姚的身體狀況的確無法負荷繁重的選務，未來會籌組策略委員會，由姚擔任召集人；至於立委吳思瑤，之前就是「姚瑤二人組」，未來至少會是執行總幹事或首席發言人；前雲林縣長蘇治芬則是以姐弟相挺，會藉由她的力量進行黨政、老中青串聯，至少是全國後援會總會長。

對於外界認為民進黨在選舉末期會採「棄姚保柯」，讓柯文哲當選，姚表示，這都是對手網軍放假消息、搭配假民調，藉此以假亂真；他在六月廿三日要舉辦大型造勢晚會，從中央到地方總動員，將邀請賴清德、陳菊、洪耀福等黨內重量級人士共襄盛舉，以主席蔡英文所言全黨「傾巢而出」的整裝態勢，破除打假球、棄保等謠言。