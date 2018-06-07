《焦點透視》民進黨求勝的決心？

2018-06-07

記者楊淳卉／特稿

台北市長選戰三強爭霸，在白綠分手後，民進黨與柯文哲從盟友轉變為競爭對手。然而，過去民進黨秘書長洪耀福一席「提自己人不代表與柯文哲為敵」發言，現在還有黨籍北市民政局長藍世聰公開表態要為柯文哲輔選，黨中央與柯文哲的關係，以及對類似事件的反應，一點也沒硬起來，難怪民進黨屢遭外界質疑是「打假球」、甚至盛傳「棄保」之說。

可以預見的是，若民進黨不與柯文哲徹底「切割」，將會讓自家北市長參選人姚文智繼續深陷耳語危機，不僅對拉抬姚文智的選情產生重大傷害，也讓民進黨在北市「鞏固基本盤」更加吃力。六月廿三日姚文智的大型造勢活動，將是檢驗民進黨中央是不是力挺姚文智，有沒有具備戰鬥求勝決心的一個觀察關鍵點。

黨內有一種說法，白綠分手已讓總統蔡英文二○二○年連任產生壓力，不直接與柯衝突，也是要避免讓蔡英文在二○二○連任製造敵人。無論原因為何，若民進黨還是要與柯文哲之間保持一定程度的空間，敵我分際模糊的結果，那麼民進黨不過只是選擇繼續被柯文哲情結綁架。

無黨籍台北市長柯文哲，選擇採取「挖淺藍、補淺綠」搶票策略，先不論柯文哲策略是否奏效，柯文哲為了爭取連任，選擇不時向泛藍靠攏，導致立場左右搖擺，這對二○一四年宣稱自己是「墨綠」的柯文哲來說，難道不也是一大諷刺？