模擬共軍夜襲 陸戰隊操練夜戰

2018-06-07

漢光演習第三日 各作戰區演練跨軍種協同殲敵

〔記者涂鉅旻、游太郎／綜合報導〕國軍「漢光卅四號演習」昨進入第三日，以跨軍種協同作戰演練為主體，空軍P-3C反潛機和海軍成功級巡防艦相互配合，進行「海空聯合反潛操演」，藉此驗證我國反潛能力。陸軍二六九機步旅昨也在新竹湖口基地，協同陸軍航特部攻擊直升機、空軍戰機執行地空整體作戰。

隨著中國解放軍海軍潛艦戰力、數量遽增，國軍P-3C反潛機在二○一三年交機後，皆為我國反潛作戰演習的要角，而配備MK32魚雷發射管、SQS-56中頻聲納的成功級驅逐艦，也是台海第一線反潛戰力，國軍昨藉由跨軍種「海空聯合反潛操演」，軍方表示，此舉展現國軍捍衛海疆、確保國土安全的決心。

陸軍二六九旅也在新竹湖口基地實施「地空整體作戰」，採仿真、實兵、實彈、實戰方式，由裝訓部、北測中心等單位編成北部地區統裁部，執行各階段作戰任務，除陸軍二六九旅既有戰車、裝甲車以外，陸軍航特部亦出動攻擊直升機，空軍則派出IDF經國號戰機進行對地打擊，運用地、空火力殲滅敵軍。

空軍花蓮佳山基地昨則模擬因應敵軍大舉進襲東部空域，由保存戰力在佳山基地的幻象戰機升空迎敵，搭配C-130HE電戰機及E-2K預警機，全力鞏固東部空域的制空權，並協助陸軍花東防衛指揮部固守花蓮港，嚴防遭敵軍滲透、突襲。

澎湖防衛指揮部官兵昨也在清晨進行對海反舟波射擊訓練，官兵完成射擊前整備後，隨即依令進行八一迫砲、一二○迫砲實彈射擊，並完成試射、平行火制正面射擊、集火射擊、效力射等課目，藉此驗證指管體系與戰力。

除跨軍種作戰外，國軍亦設計多種作戰情境，驗證官兵戰力。海軍陸戰隊前日深夜模擬解放軍進犯台灣，因此發射一二○迫砲照明彈，確定敵軍位置後，立即以交互掩護方式襲擊、殲滅敵軍，藉此強化海陸兩棲快速打擊與地面打擊能力。