拉艦佣金案外案 傳喚律師宋耀明

2018-06-06

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組追討軍火商汪傳浦家族涉拉法葉艦弊案海外不法所得，前年聲請單獨宣告沒收汪家遭瑞士凍結的九．六九億美元，汪家找上曾受海軍委託設計「排佣條款」的理律法律事務所，委託理律旗下律師宋耀明保衛佣金，卻使理律被質疑對同一個排佣條款做不同詮釋，宋因此被質疑違反律師倫理，台北地檢署昨首度傳宋到庭說明。

為汪家保衛佣金 涉違反律師倫理

宋耀明昨訊後接受媒體採訪時表示，拉艦採購合約案，是海軍主張法國軍火商湯姆笙公司違約，取得損害賠償請求權；至於特偵組聲請沒收汪家被瑞士凍結的資金，則是檢方主張該筆錢為汪家犯罪所得，聲請單獨宣告沒收，屬公法上的請求權，兩案當事人不同，請求的標的及內容也沒實質關聯。

前年七月一日，刑法沒收新制上路首日，特偵組（已裁廢）向台北地院聲請單獨宣告沒收汪家遭瑞士凍結的九．六九億美元（約三百億台幣）佣金及孳息，汪家為護產，找理律旗下律師宋耀明辯護；北檢檢察官林達還曾投書批評，質疑同一家律師事務所，竟對同一個排佣條款做出全然相反的詮釋與作為。

林達投書提及，理律先受海軍委託設計排佣條款，禁止汪傳浦收佣金，後來汪家卻委託理律的律師為其保衛佣金；根據律師倫理規範第卅條第一項第二款規定，與受任之事件利害相衝突之同一或有實質關連之事件，律師不得受委任；就此爭議，林達投書還以「三百億佣金案的律師倫理試煉！」入標。

去年七月，一審裁定宣告沒收汪家海外不法所得九．六九億美元，汪家不服裁定上訴二審；據悉，汪家因委任宋耀明，引發後續違反律師倫理等爭議，已決定與宋解除委任。

對外界質疑，宋耀明解釋，特偵組聲請宣告沒收汪家贓款一案，是檢方認為汪所收的錢為回扣，所以要宣告沒收，此為公法上的請求權；但汪家主張該筆錢不屬於回扣，所以兩案的爭議完全不同；關於沒收議題的主張，其與海軍的立場並不相違背。