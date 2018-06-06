七月首度移師高雄 台日交流高峰會 逾300日議員將訪台

2018-06-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣日本關係協會昨表示，第四屆「台日交流高峰會」今年七月將首度在台灣高雄盛大舉行，預定參加的日本各地市議員已經超過三百人，我駐日代表謝長廷亦規劃返台與會發表專題演講。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲昨出席外交部新聞說明會時表示，今年「台日交流高峰會」將首度在台灣舉辦，並由高雄市議會擔任主辦單位，目前日本各地方議員報名踴躍，預定參加者已超過三百名，相信此高峰會將成為台日地方交流一大盛事。

歷屆會議發表友台宣言

張淑玲說，「台日交流高峰會」是由日本友我縣市議員在二○一五年號召成立之「全國日台友好議員協議會」所辦理，至今已舉行過三屆高峰會，分別在金澤市、和歌山市及熊本市舉行，歷屆會議均發表友台宣言。今年「台日交流高峰會」更將首度在台灣舉辦，我駐日代表謝長廷將專程回台參與，並發表專題演講。

另根據日本政府調查，去年一年中就有超過三成的訪日觀光客就醫未繳納醫療費用。

張淑玲對此表示，近年台日觀光交流頻繁，國人因為意外或疾病在日就醫的案例數明顯增加，為了避免因醫療費而延遲就醫、或因醫療費未繳納而使醫療機構降低收受患者意願，外交部呼籲國人，出國旅遊前應投保海外醫療保險，並確認保險給付內容是否充分、足夠，以確保旅遊期間能夠安心、安全。