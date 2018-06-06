中國玩兩面手法 邀我中藥商訪廈門 不准中國醫藥團去台南

2018-06-06

〔記者王俊忠、蘇孟娟／綜合報導〕中國對台統戰，使出蘿蔔及鞭子兩面手法！有爆料指出，本月八日到十日，台南市及台中市中藥商業同業公會一行五十多人將到廈門參訪，參加人員只要負擔約八千元的小三通交通費，其他食宿全由中方買單；但此同時，原本預計七月五日到十日要到台中與台南開會交流的中國中醫藥教授團，昨卻傳出中國國台辦不准中方參訪團體進入台南市，而取消七月八日的台南參訪行程。

中方買單「能說不是為統戰嗎」

南市中藥公會昨天得知爆料內容後反駁說，一般市議員、里長都有類似「落地招」參訪團，且中藥公會有關成員是到中國了解中藥科技發展情形，有借鏡學習意義，何來被統戰之說？不過，也有中藥商私下表示「反對這種交流」，天下沒有白吃的午餐，對方招待你食宿，你能說不是為了統戰嗎？

南市中藥公會︰中藥學術交流

南市中藥公會理事長陳君成、理事陳文乙表示，前往中國參訪中藥科技發展，是中藥公會全聯會主導，幾年來由各縣市中藥社團輪流前往觀摩，參與成員都是小自營商，且中方只安排參觀中藥材產地與醫院設施，純粹是中藥學術交流。

台中市中藥商業同業公會常務監事張瑞坤指出，台中約有卅名會員報名參加。除了前往中國交流外，中國也積極來台參訪，一項「中醫中藥台灣行」交流活動將在台南、台中登場，估計約有四、五百人參與，盼各界平常心看待這場純學術交流，不要泛政治化。

不過，南市中藥公會透露，中國中醫藥教授團日前已被中國國台辦告知，取消七月八日參訪台南行程，只保留台中行程。

中藥公會表示，據了解，這禁令主要因素是幾年前，時任南市議員的民進黨立委王定宇在台南孔廟推倒海協會副會長張銘清有關。張銘清事件後，台南市就被中國政府「點名做記號了」！

對此，台南市政府新聞處長許淑芬表示，台南市竭誠歡迎國際友人到訪，當然包括中國來的朋友，但從目前跡象來看，中國人民的出國行程，受到中國政府相當影響；台南市政府希望任何交流不要預設前提，也不要有不友善的猜測與敵意，尤其不希望受到政治干擾。