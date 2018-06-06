失事F-16黑盒子找到了

2018-06-06

〔記者吳昇儒、林嘉東、涂鉅旻／綜合報導〕飛官吳彥霆四日駕駛F-16戰機執行勤務時，不幸撞上基隆五分山山壁殉職，軍方昨協同新北、基隆消防局特搜人員前往失事地垂吊搜索，陸續發現吳員部分遺體及彈藥等殘骸，中午十二點半左右又在步道南面下方約一百二十公尺處發現失事戰機的黑盒子，目前已交由軍方做後續調查。

軍方官員透露，搜救單位已尋獲信標器與電池等設備，唯獨黑盒子之中最關鍵的記憶體尚未尋獲，因記憶體影響黑盒子的判讀，仍有待搜救單位進一步找尋。

空軍、政院飛安委員會 共同調查

空軍已成立飛機失事調查委員會，並函請行政院飛安調查委員會協助，共同參與調查。空軍表示，吳員部分遺骸和個人裝備，已交由專業單位進行檢體比對，並委由軍備局完成撞擊點經緯度、高度及坡度測量作業，以利後續調查。同時，搜救單位開挖失事地點，共計尋獲戰機機砲、副油箱、派龍架、起落架及信標器等，今日則持續協調中華民國搜救總隊及陸軍特戰部隊等，針對陡峭邊坡地區實施搜尋。

另外，國防部長嚴德發昨陪同總統蔡英文到花蓮慰問吳彥霆家屬，也到空軍第五聯隊向官兵精神講話，除率眾默哀，亦對吳表達懷念之意。

嚴德發表示，總統慰問吳彥霆家人時，他的雙親對空軍非常的支持，更認為空軍飛行官相當辛苦，絕非如外界所講的輕鬆，總統與他都感到相當感動，同時敬佩軍人為國家所做的付出。國軍也會永遠記得吳彥霆，他也是大家心中的英雄。