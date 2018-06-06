漢光演習》淡水河口反突擊 戰車圍殲敵軍

2018-06-06

〔記者涂鉅旻、吳正庭／綜合報導〕國軍實施「漢光卅四號」實兵演習昨邁入第二天，為驗證我國河防反滲透、反突擊演練，陸軍六軍團所屬關渡指揮部昨日在淡水河口實施演訓，模擬敵軍舟波自淡水河口進犯，部署在岸邊的我軍透過戰車、迫砲甲車、反裝甲飛彈、機砲等軍備圍殲敵軍。為求演訓逼真，軍方使用空包彈、擬真彈射擊，現場砲聲隆隆，相當震撼。

淡水河口為我國大台北地區關鍵防守據點，關指部指揮官賴榮傑少將表示，淡水河防護非常重要，因為該地距離關渡大橋僅八公里，如無法堅守，敵軍可能深入廿二公里外的中樞地帶，後果不堪設想，因此關指部一定會固守、落實河防任務。

關指部昨出動數輛CM11戰車、CM22迫砲甲車、悍馬車部署於淡水河畔，並運用迫砲、標槍飛彈、二○機砲陣地對假想敵射擊。先由河防指管中心接獲敵情並完成研析後，指揮官立即下令部隊部署，對空中、河面搜索、警戒，並透過多層火網打擊進入射程的敵軍，藉由優勢火力殲滅敵軍。由於淡水河口域已都市化，因此該演訓採「縮短距離演練」。

金門海龍蛙兵 秀兩棲戰力

此外，金門防衛指揮部昨天也執行漢光演習實兵操演，兩棲偵察營特攻人員在金門海邊兵分二路，一組先由海龍快艇運送至集結區；另組人員潛游至岸際再滲入目標區，接續以近戰格鬥殲滅敵人，破壞雷達控制中心，並架設殺傷雷阻絕敵方增援部隊追擊，再一次驗證「海上蛟龍」絕非浪得虛名。