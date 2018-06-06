實彈操演 愛二成功攔截弓二

2018-06-06

漢光演習九鵬基地測試防空戰力

〔記者涂鉅旻、陳賢義、陳彥廷／綜合報導〕國防部「漢光卅四號」演習昨實施第二天課目，上午在屏東九鵬基地進行「精準武器實彈射擊」，總統蔡英文也前往視導，國軍發射天弓一型、天弓二型、愛國者二型等飛彈攔截敵軍，其中愛二飛彈在綠島附近空域成功攔截弓二飛彈，轟然巨響，讓當地居民驚呼連連。

發射多枚飛彈 均成功攔截靶彈靶機

「精準武器實彈射擊」為國軍年度重大飛彈射擊操演，軍方今年想定中國軍機自台灣東部海域接近，並發射巡弋飛彈襲擊我國東部軍事基地，軍方立即以愛國者飛彈、天弓飛彈攔截敵軍，藉此測試國軍防空、反飛彈能力。

國防部昨日也主動公佈演訓畫面，國軍在九鵬基地部署多輛愛國者二型飛彈、天弓一型飛彈發射車，輪番對空射擊。昨天上午九點多，軍方在台東縣基翬漁港射出天弓二型飛彈作為靶彈，隨後由屏東九鵬基地發射愛國者二型飛彈測試攔截效能，成功在綠島附近空域攔截，寧靜天際突然傳出轟然巨響，讓當地居民嚇了一跳。軍方表示，各型飛彈均精準命中目標。

靶機加力器燃燒物質脫離 引火燒山

昨天在九鵬基地演訓過程也發生一起插曲，一架靶機藉由加力器推升，加力器脫離靶機後原應墜海，但加力器之中的燃燒物質卻意外掉落於九鵬基地內的山坡，引發火勢。

燃燒的山坡地距離台廿六線有十餘公尺高度，中重機具難上山滅火，火勢一度延燒。有軍事迷指出，第五枚靶機射擊後，不到一秒加力器就掉落，砸入台廿六線旁山坡地，隨後飄起白煙並竄出火苗，燃燒面積約兩甲。

國防部表示，燃燒物質掉落後，因天乾物燥，導致火苗燃燒，現場待命的消防人員隨即到場控制火勢，未造成人員傷亡，也未影響後續射擊。

國軍去年六月實施「精準武器實彈射擊」時，軍方射擊二枚鷹式飛彈，也發生在台廿六線七十八公里處上空、海灘引爆的意外，所幸未釀成人員傷亡。國軍事後調查，研判為火箭藥柱燃燒異常，導致飛彈無法依預定軌道飛行。