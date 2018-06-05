慶富少東17天未簽到 警局竟不知

2018-06-05

等法院通知才發現疏失 左營分局長蔡文峰等3人 記過處分

〔記者洪臣宏／高雄報導〕獵雷艦案慶富少東陳偉志疑棄保潛逃，高雄市警局左營分局接到法院通知，才驚覺他十七天前就沒依規定簽到，左營警分局坦承疏失，指承辦員警沒有每天查核簽到簿，直到五月二十二日才發現；分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助昨天都被市警局記小過處分，新莊派出所長黃立凡被記過二次，改調非主管職務。

檢方︰釐清員警有無刑責

檢方襄閱主任檢察官葛光輝表示，已分他字案交由承辦檢察官進行了解，釐清員警有無刑責。

陳偉志經高雄地方法院裁定限制住居，原於前鎮警分局復興路派出所報到，三月二十七日後因變更住居所，改向左營警分局新莊所報到，他每天均依規定報到一次，五月五日凌晨零時二十五分是他最後一次報到，當時他身著Ｔ恤、短褲，腳穿拖鞋、頭戴鴨舌帽，一派輕鬆模樣。

分局︰承辦警未每天翻簽到簿

左營警分局副分局長林崑原表示，陳偉志五月六日起未向新莊派出所報到，因承辦羅姓員警沒有每天翻閱簽到簿，直到二十二日未報到事件才曝光，警方接獲通報後，到其左營區忠貞街住所拘提未獲。

林崑原說，當初收到公文時，並沒有標註陳偉志涉及獵雷艦案，羅員也不知道他是慶富少東，且陳對於案情相當低調，沒有多提，羅員疏於每天翻閱簽到簿，造成疏失；林強調，期間羅員並未出國，沒有業務交接問題。左營分局已經組成專案小組，將拘提陳偉志到案。

左營警分局指出，依規定陳偉志須每天向新莊派出所報到，但不限時間，員警必須核對證件確認，並且由本人簽名，警方也必須每天查閱簽到簿；至於羅員、代班人及業務督導等相關人員行政責任，將待查明後議處。