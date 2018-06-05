2018-06-05

記者鄒景雯／特稿

六四前夕，不少人注意到中國首發了一個對台工作的訊號，國台辦宣布「兩岸開始進入制度和人才之爭的時代」，講人才之爭，也就罷了，這是一種主觀的選擇，但是侈言制度之爭，就好笑了，因為總要一個客觀的基礎。特別是在這種特別的時序光景下，居然仍能大言若此，則台灣怎麼能夠不起碼認識一下何謂中國制度，而掃人興致呢？

對於所有境外人士來說，要介紹「厲害了，這個國」，其最獨門的絕活，票選第一的，肯定是一九九八年起推動的「金盾工程」，而後發展到二○一四年頒布的「社會信用體系建設規劃（二○一四—二○二○）」；眾所周知，這是一套針對中國公民所建立的綜合監控系統，可以稱得上是中國的「國民待遇」。如此在民主國家見不得人的東西，在中國可厲害了，不但可以建立「社會信任」為名，一口氣做出長達六年的計畫，而且在具體作法上，凡有關個人或組織的一切行為，悉數都要納入評分，例如你的政治立場、犯罪紀錄、交友網絡、金融交易習慣，全部蒐羅殆盡，進而加以管考。

被「厲害了，這個國」打分數，萬一成績不理想，會怎麼樣？截至今年四月中旬，中國所謂的社會信用體系，共累計了一．六五億條的數據，有一○三六萬中國人被列入「失信」名單，也就是沒有信用的對象；這些人因此受到無法搭乘飛機、高鐵等交通工具，無法買房子的懲罰，甚至會連坐，影響其子女的就學權利等等。

在大大小小的監控項目中，別以為「政治立場」這條很容意閃躲，就如八九天安門事件這檔事，基本上是不准記憶的，換句話說，不是寧左勿右就安全了。因此被國際人權組織諷刺為「網路種姓制度」。

對於中國政權而言，更厲害的是，其獨樂樂，不如眾樂樂，竟然還把這套監控技術輸出給友好的白俄羅斯、柬埔寨、厄瓜多等國家，以協助這些獨裁者方便掌控人民，共享中國制度的成果，真正做到「中國利益到哪裡，網路信息覆蓋到哪裡」。

說到底，幹這「厲害了」的事，要做啥？為人才嗎？當然是在確保中國共產黨一黨專政體制鞏固安康。因此，如果把二○一八與一九八九年的中國比上一比， 二十九年來，中國共產黨只有更加鐵板一塊，什麼時候出現過所謂和其他政黨一起比賽的空間？

其實，兩岸真要進行制度之爭與人才之爭，中國可以大器一點。俗話說，「千里之行，始於足下 」，既然中國國民黨、新黨的人才們都主張「一個中國」，不妨大膽邀請他們先到中國去「試點」，測試一下社會信任制度的融合度如何。如果區區這一步都邁不出，又怎麼吸引非中國人消受中國制度？