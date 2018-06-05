中國交流團來台違規 我方查處

2018-06-05

〔記者鍾麗華、林良昇／台北報導〕由中國國台辦與中央多個部委舉辦的第十屆海峽論壇大會，將在福建廈門登場，其分論壇「海峽百姓論壇」上週六先在新竹召開，雖然我方駁回十名中國黨政官員申請來台案件，但中國主辦單位仍以「自由行」名義入境，並在論壇上致詞，陸委會官員表示，相關人員已違反我相關法令，未來將註記嚴審。

根據中國官媒「新華社」報導，海峽百姓論壇二日在新竹舉辦，以「兩岸同根、閩台一家」為主題。中國主辦方之一的代表、福建省姓氏源流研究會副會長林偉功在開幕致詞表示，論壇是以文化為基礎，以血緣為紐帶，推進兩岸地對地、民對民、姓對姓的宗親聯誼交流。

實際活動與申請不符

中媒報導，兩岸多個姓氏宗親團體簽訂了「海峽兩岸姓氏源流研究社團長期交流合作協議書」。來自兩岸近八百名宗親代表，將於三至七日開展懇親聯誼活動。

林偉功等人以「自由行」名義申請來台，陸委會官員解釋，林偉功來台從事與申請目的不符的活動，已違法，移民署確認林已於昨離境，但未來會註記嚴審；至於未離境者若查處到，也會要求離境。對於該論壇簽署的協議，若純屬民間交流、不涉公權力，則沒違法問題，但須進一步釐清，協議背後是否有中國黨政軍支持。

未來將註記嚴審

由於大愛電視劇「智子之心」上月遭中國關切而下架，雖大愛台否認是國台辦隔海施壓，但慈濟基金會也被列為「海峽論壇」的台灣主辦單位。事實上，慈濟從第一屆就擔任主辦單位，至今已十年。

此外，國民黨副主席郝龍斌昨晚率團赴中國廈門參加海峽論壇，訪問團預計六日與中國全國政協主席汪洋會面，隨後參加海峽論壇開幕式，郝將發表開幕致詞，下午參訪廈門台商協會後，與國台辦主任劉結一會面，預計在七日參訪漳州與廈門台資企業，當日傍晚搭機返台。

至於黨政人士指中國方面對台灣出席人士在論壇的發言稿都要「審稿」。郝反駁說，從他參加雙城論壇迄今，沒陸方的人要求看稿；他強調，這是刻意製造爭端、抹黑，根本是沒有意義的事。