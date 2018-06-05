蔡︰期待中國網民不翻牆 就可看我臉書

2018-06-05

〔記者蘇永耀、林良昇／台北報導〕六四事件昨日屆滿廿九週年，總統蔡英文在臉書首度全篇用簡體字發文說，若北京當局正視六四事件，「六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石」；她期待，有一天中國網民不用翻牆就可以瀏覽她的臉書。

中國應正視六四 轉化民主

總統說，中國網民會發現，她的臉書就是台灣民主政治的縮影。這裡有批評的聲音，也有打氣的聲音。「在台灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」

蔡總統提到，幾十年來，中國大陸始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。總統說，就和台灣推動民主政治改革及轉型正義是一樣的道理，「我由衷相信，如果北京當局可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石。」

蔡總統說，她期待「兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」

前總統馬英九也在臉書上發文表示，在「六四」未獲平反前，世人提到中共，仍會想到廿九年前那個血腥鎮壓的夜晚。他在台北市長任內就曾說過，「六四不平反，統一不能談」；現在的態度還是一樣。