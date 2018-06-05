美國務卿促中 公開天安門屠殺真相

2018-06-05

〔編譯魏國金、記者呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕在六四天安門屠殺二十九週年前夕，美國國務卿龐皮歐三日指出，中國領導人必須對一九八九年人民解放軍鎮壓天安門廣場示威群眾事件，「進行公開的總清算」。龐皮歐敦促中國公佈當時死難、失蹤與遭拘捕者的細節、停止對示威參與者及其家屬的持續騷擾，並引述已故諾貝爾和平獎得主劉曉波之言說：「六四亡靈尚未安息。」

龐皮歐呼籲︰進行受難者總清算 停止騷擾家屬

中國外交部發言人華春瑩四日抨擊龐皮歐沒有任何資格要求中國政府做什麼。她說，美國年復一年對六四發表聲明，但中國對於這起「上世紀八○年代末的政治風波」已有明確結論，美方應摒除偏見、糾正錯誤，停止發表不負責任的言論與干涉中國內政。

龐皮歐聲明說：「在一九八九年六月四日暴力鎮壓天安門廣場及其周邊和平示威事件屆滿二十九週年之際，我們牢記無辜生命的慘痛損失。正如劉曉波在他缺席的二○一○年諾貝爾獎致詞聲明中寫的：『六四亡靈尚未安息』。」劉曉波在從事近三十年的政治異議活動後，去年於囚禁中病故，他的反抗志業即始於一九八九年在天安門廣場的絕食抗議。

龐皮歐說：「我們與其他國際社群一致敦促中國政府，對那些死難、遭拘捕與失蹤者進行公開總清算，釋放因努力讓天安門廣場記憶維持鮮活而入獄的人，中止對示威參與者及其家屬持續騷擾。美國將人權保護視為所有國家的基本責任，我們呼籲中國政府尊重所有公民普世權利與基本自由。」

中國外交部︰已有明確結論 無須美干涉內政

六四議題在中國仍是禁忌，除香港外，任何紀念形式，無論是公開或私下均遭禁止，當局同時對批評國家主席習近平，以及在六四前後任何涉及天安門廣場的言論加強審查。去年九月，中國一名審查官員告訴路透：「兩年前我們有三十到四十名職員，現在有近一千人從事審查工作。」

劉曉波遺孀劉霞在上週公開的一則電話錄音中告訴友人：「他們讓我在這兒把曉波的刑期繼續服完」，「我要看看他們能殘忍到什麼程度，無恥到什麼程度，我要看看這個世界，還能夠墮落到什麼程度」。

此外，無國界記者組織（RSF）譴責中國在六四前，強制安排特定人士「度假」。RSF東亞辦公室執行長艾瑋昂昨表示，中國當局應停止這種作為，因為「強制度假」使外國記者與這些人士失去聯繫，進而剝奪了記者們為天安門事件紀念取材的相關資源。

由前「六四」民運領袖王丹擔任所長的智庫「對話中國」四日在華府成立。會中紀念劉曉波及「六四」的受難者，王丹表示，希望掌握中國變化的機會，等待黑暗之後的黎明到來。