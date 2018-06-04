北部下午萬安演習 人車管制

2018-06-04

〔記者姚岳宏／台北報導〕為期四天的「萬安四十一號」軍民聯合防空演習，基、宜、桃、北市、新北、竹市、竹縣等北部七縣市今天率先登場，於下午一時三十分至二時實施，演習警報發放後，人車須遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難。

在室內者應緊閉門窗及燈火管制，高鐵、鐵路、捷運正常行駛，高速公路「准下不准上」，在各交流道實施管制，班機則正常起降。

若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，將依民防法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。