本週熱點》天安門事件 今天29週年

2018-06-04

6月4日／今年是六四天安門事件29週年紀念。陸委會3日聲明，呼籲中國大陸推動民主政治改革、落實人權保障。

6月4至5日／義大利新總理孔蒂組成的西歐第1個民粹政府，將在4或5日面對國會的信任投票。孔蒂內閣首長分屬反建制政黨「五星運動」與極右派「聯盟黨」，兩黨在國會兩院都擁有主導權，新政府可望順利過關。

6月4日至8日／「2018歐盟創新週」活動登場，在台北及台南展開一系列活動，歐盟執委會內部市場、產業、企業和中小企業總署副總署長Antti PELTOMÄKI率領超過100人的訪問團來台灣參加。歐洲經貿辦事處（EETO）表示，這是歐盟執委會有史以來所組成規模最大的台灣訪問團。

6月4日至8日／漢光34號演習今天起一連舉行5天的實兵實彈演練，演習分為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」等4大課目。

6月6日／第10屆海峽論壇大會在中國福建廈門登場，中國全國政協主席汪洋將出席，我政府禁止中央部會政務人員出席或參加相關活動。國民黨則由副主席郝龍斌率團參加。

6月7日／美國總統川普將在白宮會晤到訪的日本首相安倍晉三，這是安倍2個月內二度訪美，雙方將針對12日在新加坡舉行的「川金會」進行討論。