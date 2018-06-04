謠言終結站》刁難中客？觀光局：歡迎來台旅遊

2018-06-04

網傳內容：

蔡政府為反擊中國干涉外交手段，嚴審中國參訪團來台，不少旅行社都受到刁難。

查證結果：

觀光局表示，對觀光交流秉持一貫立場，歡迎中客來台旅遊從未改變，今年1月至4月來台的中國觀光團及自由行旅客仍比去年同期呈現微幅成長，而目前具有接待中客資格的台灣旅行業有超過400家，並未明顯減少。

觀光局也將持續注意整體旅遊市場的變化，同時積極協助旅行業轉型，培養多元旅客的接待能力，輔導旅行業產業升級，推動e化經營管理，建立旅行業優良品牌，並持續多元佈局國際目標市場，積極開拓新南向國家來台客源。