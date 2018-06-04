駁棄保 姚：一定要拿到勝利

2018-06-04

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人、立委姚文智昨到萬華區參加民進黨議員顏聖冠所舉辦的地方說明會。姚說，很多人都放話說提名他是「選舉打假球」，未來也會發生棄保，但他代表民進黨選舉不僅一定要拿到勝利，更要成為歷史上最好的台北市長。

姚文智也提到，國民黨市長參選人丁守中在提名前也不斷被點名要再找其他人，但在提名後國民黨就團結一致，姚直說：「民進黨團結難道會輸國民黨嗎？」

議員顏聖冠、阮昭雄及新任民進黨台北市黨部主委陳正德紛紛到場力挺。阮昭雄指出，台北市長柯文哲四年前引起旋風是因為素人，後來大家才驚訝素人就是指什麼都不會做，他認為北市建設現在輸給台中、高雄，更不要說紐約、首爾，「如果你不行，就換別人做！」他回顧，歷任市長從黃大洲、陳水扁、馬英九到郝龍斌，最沒政績的就是柯文哲。

姚文智日前宣布要找立委吳思瑤及政委張景森擔任競選幹部。柯文哲昨受訪僅說，同黨情義上該支持的會支持、該掛名的會掛名，他覺得滿正常的，但也強調自己與吳、張兩人都很好，更說張是市府與中央的重要橋樑。對此，姚回應，大家都是公平競爭，「我相信我朋友比柯文哲多很多。」丁守中受訪僅說，這是民進黨的家務事。

國民黨已開始整合，但民進黨因前副總統呂秀蓮退黨、前台南縣長蘇煥智獨立參選，難以整合。姚文智分析，國民黨過去是長久恩怨，民進黨是內部政爭時大鳴大放，最後都會整合，兩者有差異。

丁：每天握五百隻手 票票必爭

外傳柯文哲與丁守中競爭藍營選票，丁守中回應，選舉公平競爭，各候選人都可以接觸各社團、出席活動，自己就積極勤跑活動，每天握五百隻手，大家都票票必爭，努力爭取中間選民支持。