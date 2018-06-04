中台灣空污大戰 雙方磨刀霍霍

2018-06-04

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕空污議題躍升中台灣縣市長選戰攻防主軸，國民黨提出反空污公投，由台中、彰化、雲林、南投等四縣市參選人當領銜人；民進黨在中台灣則由尋求連任的台中市長林佳龍主導，去年底召集七縣市首長共商空污防治並向中央提出四訴求，各訴求近期也逐步推進，要以實際行動聯合反制。

藍四縣市反空污公投

國民黨台中市長參選人盧秀燕日前受訪時表示，她之所以參選台中市長就是因為台中空污嚴重；南投縣長林明溱也多次砲轟南投的空污嚴重是來自外縣市，並將問題指向台中火力發電廠，放話要號召南投縣民到台中火力發電廠抗議。

國民黨彰化縣長參選人王惠美昨受訪時直言，地方各區域的議題不同，很難有一致性，但這幾年來，中台灣的空污議題讓民眾感同身受，不只台中市，彰化縣、南投縣都深受其害。她認為，空污議題就是中台灣選戰的一致議題。

為因應空污議題發酵，林佳龍對台中空污防治祭出多項措施，如在中火部分，刪減中火全廠生煤許可使用量五百萬噸等，市府也鼓勵企業，將燃重油的鍋爐汰換為天然氣，大幅降低污染。

綠七縣市四訴求反制

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍上任市長三年多，台中在PM2.5和各項指標都有改善，台中已經不是空污「後段班」；此外，七縣市首長向中央提出四訴求，也有被採納且持續推進，市民感覺市府有作為，就會再給團隊機會。卓強調，隨著選戰加溫，相關議題的真相會越辯越明。