雙北合體 侯丁共推政策

2018-06-04

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長大選，台北市、新北市選情受到高度關注，國民黨將新北市長參選人侯友宜視為本次大選的「母雞」，侯將全台走透透，到各地拉抬藍營選情，而侯與國民黨台北市長參選人丁守中的合體，黨內認為可起相互拉抬作用，並提出共同政策來「雙北連動」。

佈局年底選戰，國民黨將「反空污」、「反核食」定調為選戰議題主軸，北北基則力推「反深澳電廠」，不過，藍營選將反應不佳，國民黨上次在基隆市舉辦的北北基宜縣市長參選人反深澳電廠聯合造勢，僅有基隆市長參選人謝立功到場，侯友宜、丁守中等人因「另有行程」都未現身，讓謝立功唱獨腳戲。

藍營人士分析，「反深澳」議題在北台灣還需要時間發酵，但雙北都有媒體優勢，外擴的效應可至全台，侯友宜承接新北市長朱立倫的政治資產，將是本次選戰藍營的「母雞」，可望發揮明星效應，帶動藍營選情。

侯扮母雞 全台走透透

事實上，侯友宜足跡早跨出新北市，從上月初起，他已陸續前往宜蘭、彰化、高雄，為黨提名的縣市長參選人助陣、造勢。侯友宜辦公室發言人賴冠群昨受訪表示，只要時間允許，侯會盡量走出去，沒有任何排斥。

對於與丁守中的「雙北合體」，賴冠群表示，雙北現階段市政早已在合作，侯與丁如果只是單純見面並沒有意義，是希望有實質政策出來，因此時間上，兩人並不會那麼快見面；而目前雙北共有的重要議題是軌道建設，雙方會在政見上交換意見，侯友宜和丁守中一旦合體相互拉抬，就會有實質政策呈現。

國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨智庫現在當選戰的幕僚單位，以台灣各區域生活圈為本，全台規劃七個區域，將與各區域縣市長參選人一同討論，研擬區域的共同政見。

為發揮媒體、明星效應，黨中央也規劃仿照以往地方選戰，成立中央輔選助講團，前總統馬英九等人都可能納入。李哲華表示，助講團名單會逐漸增加，包含榮譽主席、前任縣市長、前部會首長，名單會提供給各縣市黨部、參選人，視活動、政見找到適當的助講人到場助選。