蘇罵門外漢︰建設地方增收入

2018-06-03

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨參選人侯友宜昨猛轟民進黨參選人蘇貞昌從台北縣長卸任時，縣府債務由正轉負，蘇貞昌回擊侯「講話越來越荒唐」，他強調自己在縣長任內開闢土地、都市更新，為新北市取得了一千公頃土地，許多荒煙蔓草之地，現在都蓋起高樓，房屋稅、地價稅等也都成為市府的財政收入，反罵侯友宜「外行、門外漢」。

指侯「講話越來越荒唐」

蘇貞昌昨參加新北市原住民族Sa’icelen協進會會員大會，對在場原住民高呼「原住民親家回來了！」蘇指女兒蘇巧慧嫁到台東都蘭部落，是原住民媳婦，「誰敢欺負原住民，就是欺負我的女婿跟孫女。」台下聞言鼓掌叫好。

任內開闢土地、都更創收益

對於侯友宜抨擊蘇導致新北市負債，蘇貞昌表示，他在縣長任內開闢土地、執行都更，取得一千公頃土地，前台北縣長周錫瑋日前在國民黨新北市長初選時就曾說到，新莊副都心投資五十億，市府賺了七五○億，不只如此，還有林口新市鎮、三峽台北大學城、頭前重劃區、板橋都更等開發案，每年房屋稅、地價稅、買賣增值稅等，都成了市府收入，「侯友宜怎麼會這麼外行？」

蘇表示，侯說他沒提出更好做法，事實上他不但提出方法，還解決問題，以桃園A7合宜住宅的污水處理案，朱市府拖了兩年無解，市議會議長蔣根煌求助無門來拜託他，他花廿四天就解決了。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞補充，侯友宜單純批評債務增加、不看建設的創造效益，而且還搞錯數字，證明侯友宜只是個「市政門外漢」。蘇擔任縣長時期，人口增加近四十萬人，各項民生建設勢必配合提高，為此投入超過一六○○億元經費，卸任縣長時，決算債務餘額為六二○億元（不含林錫耀代理縣長時期）。

蘇辦︰負債千億是國民黨

黃韋鈞更反批，新北市長朱立倫執政近八年，一年預算比台北縣時期多一千億，八年多八千億，結果看不到建設，到今年四月債務高達一五○○億，「增加一千億負債的是他們國民黨，侯副市長不用功，打臉自己。」