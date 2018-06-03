侯批老縣長︰債留新北還不完

2018-06-03

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天出席客家之友會成立大會，爭取客家鄉親支持，他一改過去被動回應的態度，隔空開砲，把矛頭指向民進黨新北市長參選人蘇貞昌。侯友宜表示「老縣長的時代已經過去了」，並抨擊蘇貞昌執政時，讓新北財政由正轉負，卸任時留下五百多億元債務，至今市府無法還清，火藥味濃厚。

指蘇都在講過去的事

「老縣長的時代已經過去了」侯友宜指出，蘇貞昌每次和里長座談，都是講過去的事情，十幾年前做的東西，現在已經沒了，現在有的東西，十幾年前也沒有，例如近年市府推動公共托育中心、國民運動中心等，以前都沒有。

縣長卸任留債五百多億

至於蘇貞昌自豪的「八里左岸」政績，侯友宜表示，八里左岸現在的面貌跟以前完全是兩回事，「新北市河濱公園」一三八○公頃，當年都是垃圾場轉運站，現在多漂亮，自行車道兩百公里長，以前可能不到三、五公里，跟過去是不一樣的場景。

侯友宜話鋒一轉，質疑前台北縣長尤清交棒給蘇貞昌時，縣庫是「正」一六二億元，蘇貞昌卸任時，是「負」五六三億元左右，總共欠債七百多億元。

侯友宜表示，每年市府償還一、兩百億元的債，至今仍還不了，才會累積到現在有一千億元債務，「這就是一個施政者留下來的」，即便蘇擔任行政院長，這筆債也沒有還，「債務永遠掛在那裡」，從十幾年前「老縣長」時代留到現在。

要蘇「有好作法就提出來」

新北市長朱立倫昨表示，去年新北有減少一些負債，但新北的統籌分配款比台北市少很多，新北若能有台北市一樣的財源，相信可以做得更好。財政局統計，至今年五月止，新北市債務約一三九三億元。

侯友宜昨也出席淡聲音樂節展覽，被問到蘇貞昌近來對市府的批判，侯回嗆說，做不好不是不可以講，「但你有更好作法，就提出來嘛！」

他說，新北市推出許多好政策，但蘇的思考角度不盡然正確，例如三環三線，「蘇當市長要不要做？深澳燃煤電廠到底要不要蓋？」蘇貞昌要講清楚，他都不說清楚，卻反切一個角度批評。