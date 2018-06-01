中國維權人士黃燕 獲准在台安置三個月

2018-06-01

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕遭中國迫害的維權人士黃燕上月廿九日晚間持聯合國難民證抵達台灣，在台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏協助下，取得移民署核可，得以短暫在台安置三個月。黃燕昨受訪時聲淚俱下控訴中國過去十多年間對她的壓迫與恐嚇，「直到我到台灣前都過著恐懼的生活」。黃燕並感謝台灣政府對她的收留，盼能透過台灣政府協助，順利前往第三國。

陸委會副主委邱垂正前晚受訪時證實，黃燕在中國從事人權工作，但受到中國政府打壓，因返回中國有受政治迫害的疑慮，經內政部移民署聯審會審核後，已入境台灣短暫安置三個月，時限屆滿後將轉往第三國居留。

黃燕來台前，短期居留在印尼雅加達，她自二○一六年底逃出中國後，先後往返泰國、印尼兩地躲避中國公安的追捕。黃燕昨接受媒體訪問時表示，自己因為在中國宣傳基督教、接觸維權律師高智晟，因而被中國政府打壓，多次入獄，並在獄中多次遭毆打導致流產，罹患癌症中國政府卻拒絕保外就醫。

黃燕對台灣政府表達感謝，也盼未來台灣還能接收更多被中國打壓的維權人士。

多個關心中國人權的公民團體昨也在立法院舉行「人權宣言七十年，中國壓迫在身邊」記者會，呼籲台灣民眾踴躍出席六月四日晚間在自由廣場舉辦的六四紀念晚會。監委高涌誠在會中表示，對於把劉曉波關到死的政權已經沒有任何期盼，但身處自由的台灣民眾更應記取六四的教訓，面對中國「若我們只看經濟上的利益，覺得吃飽就好、能賺錢就好，這跟動物、奴隸有什麼不同？」