中國威逼打壓台灣 交部擬在世界飛安峰會發聲

2018-06-01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣取得明年的世界飛安高峰會（IASS）主辦權，對於中國片面劃設Ｍ五○三航路、威逼各國際航空公司將我改名等打壓台灣行為，交通部政務次長王國材昨指出，會尋找適當場合與機會，表達飛航安全是普世價值，政治力不能介入等主張。

明年ＩＡＳＳ 台灣取得主辦權

經過一年爭取、籌備，台灣成功取得二○一九年世界飛安高峰會（International Air Safety Summit,IASS）主辦權，將於台北舉辦。世界飛安高峰會為航空產業人員了解國際趨勢之重要平台，明年討論議題包括安全、人員訓練、管理策略、實用方案等，國際飛安專家也會分享經驗，彼此針對提升飛安進行交流。

民進黨立委林俊憲昨於立法院交通委員會質詢指出，最近中國不斷打壓台灣，如要求各國航空公司網站改成「中國台灣」、片面劃設Ｍ五○三航路，明年我們就要主辦IASS，何必自我設限，中國對我的敵意，退讓如何能換來任何和諧？既然在自己家主辦，就應該要硬起來。

王國材事後受訪表示，飛安高峰會是針對飛機維修、起降等安全議題討論，相關議題要由該會議議程委員會討論、安排，我與中國的問題，委員會不一定會排入。

對於出席的名稱，王國材說，將循先前參與聯合國相關組織或APEC，以Chinese Taipei名義出席，在會議中，會展示台灣如何重視飛安，由於飛安是普世價值，政治力不能介入，屆時就會尋找各種適當場合、時機來表達此主張。