ＡＩＴ40年特展 梅健華：看見美台合作願景

2018-06-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）成立四十週年，昨起在台北舉辦「立穩根基，共創未來：ＡＩＴ@四○︱一九七九年後美台關係展」。ＡＩＴ處長梅健華開幕式致詞時表示，四十年前沒人能預料到，美台關係能發展得如此蓬勃，這個展覽回顧美台關係，也能看見美台未來在穩固基礎上持續合作的願景。副總統陳建仁表示，台美兩國持續深化合作，ＡＩＴ新館落成後，相信台美關係也將邁入嶄新階段。

美國國會於一九七九年通過「台灣關係法」，為維繫美國與台灣的民間交流，設ＡＩＴ作為台灣事務對口。ＡＩＴ明年成立四十週年，於台北市南海路美國新聞處舊址（現二二八國家紀念館）舉辦特展。

梅健華說，展覽透過數百張照片、面談影片、文件與文物，並結合擴增實境與虛擬實境，呈現過去四十年來，ＡＩＴ在美台關係中的角色。ＡＩＴ為展覽蒐集數千張照片，並精選展出至少六百張老照片。

梅健華說，他時常透過貿易總額或旅客人數等數字，說明美台關係發展，此展覽便是呈現雙方如何成就這些里程碑與夥伴合作關係，也能看見雙方如何努力為關係奠定基礎，以及未來持續合作的願景。

陳副總統致詞表示，台美關係奠定在自由、民主、人權的共同價值上，感謝美國始終並肩同在，攜手促進印太地區的和平與繁榮，今年台灣無法參加世界衛生大會，美國政府也挺身而出為我發聲，令人感動。

展覽將在台北展至九月三十日。國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、北美事務協調會主委林良蓉、總統府資政宋楚瑜等人昨均出席觀禮。