部會政務官 禁赴中出席海峽論壇

2018-06-01

避免官員為中國統戰背書

〔記者鍾麗華／台北報導〕第十屆海峽論壇大會六月六日在福建廈門登場，中國全國政協主席汪洋將出席。陸委會副主委邱垂正昨天表示，海峽論壇是中國大陸對台灣進行分化、統戰作為的平台，政府禁止中央部會政務人員赴陸出席或參加相關活動，對地方縣市政府人員是「不鼓勵、也不禁止」，不過，地方縣市政府不得與陸方在台合辦論壇相關活動。

地方官員不鼓勵也不禁止

中國國台辦前天宣稱「海峽論壇」將有數千台灣人與會，據了解，台北市政府將由副市長鄧家基、公務人員訓練處長曲兆祥率團與會，新北市政府由副市長呂衛青帶隊，花蓮縣長傅崐萁也將依例參加。國民黨副主席郝龍斌率領的訪團成員超過四十人，包括廖國棟、黃昭順、賴士葆等八位黨籍立委。

邱垂正說，海峽論壇是中國大陸中央多個部委，包括國台辦與福建省等官方主導的對台統戰分化平台，為避免台灣官員為大陸主導統戰作為背書，政府歷來已確認對海峽論壇的政策原則，馬政府時期也是禁止中央官員參加，同時不同意陸方跨海在台舉辦分支活動，這個立場迄今沒有改變。

邱垂正說，由於大陸刻意與台灣民間團體合作，在台舉辦海峽論壇分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，因此對於大陸官員申請來台參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否決其申請案。兩岸純民間的活動，政府基於尊重人民集會結社自由，加以尊重，但只要有大陸官員帶團抵台的情況，原則不許可整團入境。

邱垂正表示，陸方相關機關申請來台的行程，活動目的有違法違規疑慮，或有違反台灣政府政策、抵台進行統戰工作等情形，都會予以審查。