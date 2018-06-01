促轉會揭牌 蔡：跟威權時代做了斷

2018-06-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會昨舉行佈達暨揭牌典禮，蔡英文總統致詞表示，過去政府沒有做到真相釐清及調查，讓台灣困在歷史傷痕當中，轉型正義現在不做，將錯過面對歷史的機會，任何人都無權說過去事情就過去了，到了要跟威權時代做個了斷時候，要跨出這一步，台灣民主才算真正鞏固。

促轉會主委黃煌雄昨在總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君等首長見證下，從行政院長賴清德手中接下印信，並與蔡總統一起揭牌。

黃煌雄：揭露真相是為伸張公義

黃煌雄致詞說，促轉會基本工作是挖掘真相，各機關政治檔案一定要開放，揭露真相是為釐清責任、伸張公義，使亡者得以安息，撫慰家屬受傷心靈邁向寬恕，將在兩年內提出總結報告。

蔡英文表示，很榮幸見證台灣民主深化的歷史時刻，台灣過去不是沒有意識到轉型正義重要性，僅停留在補償金、回復名譽作業上，幾週前她去綠島國家人權博物館揭幕，聽見受難者前輩蔡焜霖在問「誰殺了我的朋友？」隔天，在景美白色恐怖紀念園區揭牌時，受難者前輩陳中統也在問「當年是誰告的密？」

蔡總統說，過去的政府沒做到真相調查及釐清，沒對加害者做系統性調查，沒為受害者建立司法平反機制，讓台灣困在歷史傷痕中，無法進入對話和解，今天我們要走出這個困境。

蔡總統指出，在追尋轉型正義上，德國、南非、韓國、西班牙等國家走在台灣前面，台灣要加入他們的行列，促轉會第一個任務就是提出威權統治時期的真相調查報告。這份調查報告不會關起門來寫，要把報告撰寫過程視為一種社會對話，擴大社會參與，用更多檔案史料，成為社會能檢驗認可的報告。