中國施壓民航業 歐盟批剝奪自由

2018-05-31

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國施壓各國航空公司矮化台灣名稱，繼美國批評此類施壓是「歐威爾式的胡言亂語」後，歐盟昨天也說，中國試圖控管航空企業網站內容是剝奪企業自由，呼籲中國尊重各國。外交部對此表示，我除致函國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）主席表達嚴正關切外，也繼續透過各館處全力進洽相關國家政府及航空公司，說明我堅定立場。

中國四月底致函施壓全球航空公司，要求在其網站不得將台灣分類為國家，應歸為中國的一省，施壓矮化我國格。但中國此舉遭到美國與澳洲官方斥責，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言的作為；澳洲外交部也批評政府不該介入私人航空企業如何呈現目的地，甚至影響這些公司的營運。至今仍有過半收到信函的航空業者尚未更改台灣名稱。

歐盟昨發聲批判中國作為，歐盟對外事務部（ＥＥＡＳ）回覆媒體指出，在中國領土以外，私人企業和個人向來依其法令管理其自身網站。歐盟尊重這一點，並盼其他國家也尊重這樣的做法。

歐盟︰續發展台歐關係

歐盟強調，中國試圖控管這些企業的網站，將會剝奪這些外國企業本應享有的自由。歐盟同時也在信中指出，歐盟在其自身的「一中政策」下，將致力於繼續發展與台灣的關係，並支持台灣的民主。