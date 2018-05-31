陸委會把關 拒中國官員來台統戰

2018-05-31

申請入境參加海峽論壇相關活動 都會否准

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕陸委會宣布要嚴審中國官員與相關人士來台，對於中方六月起舉辦的「海峽論壇」，中國官員申請來台參加海峽論壇的分論壇與分支活動，陸委會昨強調，「政府都會否准其申請案」，面對中國持續對我進行統戰，並將海峽論壇延伸至我境內舉辦的企圖，政府會負責任把關。中國國台辦發言人安峰山則批民進黨當局在搞「閉關鎖島」。

國台辦批我當局「閉關鎖島」

根據中國海峽論壇官網資訊，第十屆海峽論壇活動主要集中在六月，少部分活動在十月舉辦；其中，在台灣舉辦的包括「海峽百姓論壇」（六月二日在新竹縣）、「兩岸宮廟續緣交流會」（六月二十二日至二十九日）、閩台關係檔案圖片展覽（六月二十九日在金門縣）、福建省非遺文化金門行（六月二十八日至七月二日在金門縣）等。

陸委會︰中方政治操作 無法獲認同

陸委會表示，政府向來並不同意陸方在台舉行海峽論壇相關分支活動，此一立場從未改變。政府鼓勵兩岸良性、有序交流，惟海峽論壇是中國大陸對我進行分化、統戰作為之平台，對於陸方刻意與我民間團體合作，在台灣舉辦海峽論壇之分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，實無法獲得台灣民眾的認同。

陸委會指出，陸方利用台灣自由民主制度，來台進行統戰作為，實為破壞兩岸間正常交流的最大障礙。對於陸方帶有特定政治目的、統戰企圖的相關申請案，政府有責任嚴加審查；陸方也應該自我檢討。

「海峽百姓論壇」六月二日將於新竹舉行，移民署聯審會日前審查中國公務團來台申請時，移民署代表在會中以「具統戰嫌疑」為由，將該團十名成員的申請全部駁回。

移民署長︰統戰滲透力道加強

移民署長楊家駿昨在立法院內政委員會答詢表示 ，這個論壇已舉辦十屆，每年都有變化、變形，中國大陸今年對台統戰、滲透力道加強，聯審會是針對個案處理判斷，與會的各機關認為應該慎重。

對於陸委會嚴審中國人士來台申請，安峰山說，民進黨當局這種做法，實際上是在走回頭路，是在壞台灣同胞的好事，因此必然會遭到兩岸同胞的共同反對。「一段時間以來，兩岸雙方在兩岸關係上的一些表現，誰是真正充滿了自信，在修橋鋪路，開放交流；誰卻內心惴惴不安，在築高牆，修大壩，在搞『閉關鎖島』，老百姓都看得清清楚楚。」