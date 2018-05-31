爭取參加環太軍演 嚴德發︰大好時機

2018-05-31

和中國今年未受邀無關

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國日前撤回對中國參與環太平洋軍演的邀請，另一方面，曾為觀察員的我國，仍欲爭取參與演訓的機會。國防部長嚴德發昨在立法院外交及國防委員會備答詢時指出，我方一直在向美方爭取參與環太軍演，「現在是大好機會」，會透過現有機制和美方溝通，「我們都準備好了」。不過他也強調，這和中國今年未受邀無關。

透過現有機制和美溝通「我們都準備好了」

環太平洋軍演為美國主導、兩年一度的跨國聯合海上操演，目前已有近三十個成員國、觀察國。嚴德發答詢時也說，環太平洋軍演為美國主導的跨國演訓，也是全球當前規模最大海上演習。

民進黨立委蔡適應詢問，我國是否繼續表態參與環太平洋軍演？嚴德發表示，我國一直在爭取台美軍事交流，並非因美國今年撤回對中國的邀請，我方才向美方提出，而是一直都有爭取。

蔡適應表示，我國往年欲參與環太軍演時，中國就要脅退出演訓，導致我國連派觀察員都有困難，這次是難得機會，國防部不見得要派正規部隊，也可派後勤部隊等參與，盼國軍再和美國太平洋司令部、美國在台協會等單位磋商。

國民黨立委李彥秀也表示，美國是我國長期以來的盟友，我國皆有爭取和美國交流的機會，現在國防部有哪些作為？嚴德發表示，國軍對於美國國會提出的相關法案，表達感謝之意，可提升雙方交流、防衛戰力與高層互訪機制，國軍會透過現有機制進行協商。

李彥秀問，對於我國爭取參與環太平洋軍演，今年是否有機會？嚴德發直言，現在是大好機會，還在和美方溝通當中，國軍會透過參加會談或軍種交流，與美方溝通和協商，軍方會持續爭取，「我們都準備好了」。但他也強調，這也須視美方態度。

時代力量立委林昶佐則問，根據美國眾議院通過的「二○一九國防授權法」提到，美國國防部長應諮詢相關部門，針對我國軍力評估。對此，我方態度為何？嚴德發表示，我方希望能深化台美雙方軍事交流、迅速提升我國軍事戰力，因應中共軍事威脅，並維護區域安全與穩定。

傳黃曙光出席美司令交接

對於外傳海軍司令黃曙光赴夏威夷參加美國太平洋司令部司令交接典禮，民進黨立委呂孫綾昨問嚴德發，此事是否為真？嚴德發表示，由於此事牽涉雙方默契，不方便做說明，「我們不做評論」。

但事實上，嚴德發二○一五年任參謀總長時，曾和時任海軍司令的現任參謀總長李喜明參加美國太平洋司令部司令交接典禮，美國在台協會還在官方臉書發布照片、文章提及此事。