六都選情初探》陳其邁 穩健向前行 韓國瑜 奇兵尋破口

2018-05-31

記者王榮祥／特稿

近期的高雄市長選舉民調，民進黨陳其邁支持度都領先國民黨韓國瑜。韓國瑜的個人特質，確實讓藍營有了活力，試圖打出非典型戰役；綠營也不敢掉以輕心，步步為營，確保領先到終場。

韓頻頻點火 陳冷處理

民進黨在高雄執政近廿年，陳其邁從一九九五年首次當選區域立委後，在高雄經營也超過廿年，雄厚的地方基礎，成為競逐下屆市長的優勢。

國民黨在高雄無強棒，從北部找來韓國瑜助陣，短短九個月就上火線，且頻頻製造話題，其特殊的個人特質，連帶刺激藍營對下屆市長有更多想像與力氣。

只是市長選舉牽涉層面廣，絕非說話生動有趣就能贏，還要提出能讓人認同的市政藍圖、具體的建設方向及解決目前困境的可行方法；尤其高雄仍有許多傳統社區，必須深耕基層，才能博得鄉親更多信賴。

韓國瑜被國民黨視為戰將，明知選戰難度高，卻還是空降高雄，除扮演奇兵角色外，也有牽制綠營功能，讓以南部為基本盤的民進黨無法分兵北上支援雙北。

陳其邁自激烈的黨內競爭脫穎而出，擁有一定實力、人脈與人氣，從黨內初選至今，無論對手怎麼批判，他始終維持既有步調穩定邁進，以冷處理策略緩解批判火力。

儘管面臨中央執政備受考驗的不利因素，綠營在高雄市選戰仍有一定優勢，但陳其邁也明白不能守成，需進一步凝聚黨內與支持者能量，才可以確保領先到終場。

處於劣勢的藍營頻頻進攻，試圖從攻擊面找到更多機會，再從機會中尋求突破，藍營形容市長選舉是一場非典型戰役，只要能提升支持率都是加分。

三年半前桃園市長選戰，原處劣勢的鄭文燦最後戰勝支持率頗高的吳志揚，跌破專家眼鏡，也讓藍綠體會到，選戰不到最後關頭、不能懈怠。