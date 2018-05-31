六都選情初探》黃偉哲 泛綠現裂痕 高思博 整合還要喬

2018-05-31

記者邱灝唐／特稿

台南有五組人馬表態參選，以往被視為「初選即大選」的泛綠陣營面臨分裂，泛藍陣營的候選人雖擁家族奧援實力，但藍營整合仍未完成，是否能挑戰成功，尚待觀察。

藍綠五組人馬 網內外激戰

民進黨在台南縣市執政超過廿年，總統及立委選舉都以壓倒性票數勝過藍營，行政院長賴清德二○一四年更以七十一萬票大勝國民黨提名的前台南大學校長黃秀霜，氣勢高昂，接棒的立委黃偉哲卻面對「三方夾擊」。

黃偉哲面對泛綠陣營的前台聯立委許忠信步步進逼，許挾著前總統陳水扁力薦及獨派大老支持，讓「鐵板一塊」的綠營面臨裂痕。民進黨台南市黨部主委顏純左提醒黃偉哲要「謹慎小心」，顏分析台南的獨派支持者相當多，陳水扁仍有影響力，且中央執政包袱、初選裂痕都是左右選情的關鍵，許忠信若打開知名度，影響難以評估。

國民黨派具有家族實力的前立委高思博出戰，高二○○五年於台南市任立委，其父高育仁曾任台南縣長，政商關係綿密，家族在原南縣仍具影響力，高的姊夫、新北市長朱立倫，此次選戰必定給予奧援，黃偉哲就直言「相當擔心朱立倫的政經影響力」。

但國民黨同樣陷入各擁山頭的局面，黃秀霜初選落敗雖大方表示「一同推倒綠色執政的高牆」，但整合的拼圖還缺少前台南市警察局長陳子敬，儘管國民黨南市黨部主委謝龍介日前已與陳會面，但能否順利整合仍是問號。

泛綠、泛藍陣營「網內互打加上網外互打」戰得激烈，更有一名政治素人無黨籍林義豐用一句「Crazy Friday」吸引年輕世代的注意，網路聲量遠超過其餘四人的總和，對年底選局產生多少衝擊，有待觀察。