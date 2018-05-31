六都選情初探》林佳龍 政績做靠山 盧秀燕 大打團結牌

2018-05-31

記者張菁雅／特稿

爭取連任的台中市長林佳龍，對手是國民黨立委盧秀燕，原本連任之路看好，但隨著中央執政屢引起爭議，林佳龍不免產生危機感，他勤跑基層，攤開政績直接面對選民，希望抓住選民的心。盧秀燕在原台中縣缺乏淵源，藉由邀請縣區出身的立委江啟臣、顏寬恒分別擔任競選總部主委、總幹事，希望開拓選票，也展現團結氣勢。

林親說理念 盧要端牛肉

林佳龍四年前一上任就開始為連任作準備，將擘劃多年的施政藍圖按部就班推動，包括柳川與綠川整治、台中市第一座社會住宅完工、托育一條龍等建設及政策，都受到矚目，還吸引其他縣市長到台中取經。不過，中央多項政策引發社會爭議，影響中間選民觀感，效應也波及地方；另外，最近網路不時出現攻擊市政的謠言，雖然內容造假，但多少會影響市民想法。

林佳龍一路走來都打「政績牌」，為了宣傳政績，他從去年開始，到各里舉辦施政說明會，親自向選民說明政策內容與理念，一步一步把根基扎穩，他相信「樹頭站乎在，不驚樹尾做風颱」。

盧秀燕是六連霸立委，因選區在原台中市，原台中縣過去缺乏經營，成為她的弱點。而縣區人口多於市區，為了彌補縣區的不足，盧秀燕除了自己勤跑外，還找來江啟臣擔任競選總部主委、顏寬恒擔任總幹事，希望藉由他們的人脈與資源，開拓票源。江啟臣也是盧秀燕黨內初選時的對手，初選後一直有兩人不合的傳言，江擔任主委也是兩人以行動破除傳言。

在成功整合黨內勢力後，盧秀燕還得面對時間壓力，相較林佳龍早有堅強的團隊、全盤的施政規劃，適時端出「牛肉」，盧秀燕在剩下半年時間內，會提出哪些具體政見、能否打動選民的心，才是選戰的關鍵。